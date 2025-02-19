Beyaz Köşk’te delegelere para dağıttı

CHP’de Özgür Özel’in Genel Başkan olduğu şaibeli 2023 kurultayına ilişkin patlak veren skandal büyüyerek devam ediyor. CHP üyesi Tolgahan Erdoğan tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, delegelerin kaldığı otelde sürekli ellerindeki çantalarla asansörlere ve katlara girip çıkan partili yöneticiler ve İBB bürokratları gördüğünü söyledi. Erdoğan, bir belediye özel kalem müdürünün 300 bin TL aldığını karşı taraftan daha çok para verirlerse oyunu bu tarafa verebileceğini söylediğini kaydetti. Bu pazarlık sırasında birçok delegeye

4 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde belediye meclis üyeliği, belediye başkan yardımcılığında aday gösterilecekleri sözleri verildiğini anlattı.

Tolgahan Erdoğan

ÇANTALARLA KATLARI DOLAŞTILAR

Erdoğan, delegelerin ve belediye başkanlarının yoğunlukta olduğu JW Marriott Otel’e birkaç kez gittiğini kaydetti. Erdoğan, gördüklerini şöyle anlattı: “Bu otel ziyareti esnasında özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bel Tur A.Ş. Genel Müdürü Özgen Nama, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Turan Taşkın Özer’in özellikle otelde sürekli ellerindeki çantalarla asansörlere ve katlara girip çıktıklarını gördüm. Çantanın içerisinde ne olduğuna dair bir bilgim yoktur. Ama o gün otelde gördüğüm kadarıyla şu an başka bir suçtan tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve az önce belirttiğim isimlerin delege pazarlığı yaptıklarını orada bulunan birçok partiliden duydum. Sonrasında Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Veli Gümüş, orada partililerin yanına gelerek Rıza Akpolat’tan 300 bin TL aldığını ve bu paranın Akpolat tarafından doğrudan hesabına gönderildiğini, eğer karşı taraftan daha çok para verirlerse hem önceki dekontunu hem de oyunu bu tarafa verebileceğini söyledi.”

Şükran Kütükçü

BEN KİPTAŞ’TAN DAİRE İSTEDİM!

İsmini bilmediği bir delegenin kurultay sırasında 'Abi 300 bin TL’ye oy mu verilir' dediğini aktaran Tolgahan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Ben KİPTAŞ’tan bir tane daire istedim. Verirlerse oyumu veririm, vermezlerse keyifleri bilir. Oyunuzu vermekte acele etmeyin bir saate kadar piyasa daha çok yükselecek dediğini bizzat kendisinden duydum. Sonrasında Kurultay’da Genel Başkan seçimi için yapılan oylama sonucunda 18 oyun iptal edildiğini gördüm. Bu iptal sürecinde Kurultay sırasında CHP’nin avukatı olarak görev yapan Çağlar Çağlayan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen 18 oyun iptal edilerek aleyhine çalıştığını ve oyların geçersiz sayılmasına müdahil olduğunu duydum. Kurultaydan sonra Çağlar Çağlayan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü olan Şükran Kütükçü ile birlikte hareket ederek bu seçim kumpasını çok önceden planladıklarını duydum. Bununla ilgili olarak aldığım bir duyum da Şükran Kütükçü’nün o dönem Özel ve İmamoğlu’nu destekleyen Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından finanse edilerek Londra’ya geziye götürüldüğünü duydum."

Gökhan Günaydın

Beyaz Köşk’te para dağıtıldı

Tolgahan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve onun danışmanı Ezgi Yıldız’ın kurultay öncesi Emirgan’da İBB’ye ait Beyaz Köşk’te delegelere para dağıttığını söyledi. Erdoğan, bunu Günaydın’ın şoförü Mustafa Gülcan’dan duyduğunu aktardı. Günaydın, İmamoğlu’na en yakın isimlerden biri.

İsmail Saymaz Şaban Sevinç

Saymaz ve Sevinç de mal edindi

Tolgahan Erdoğan, gazeteci İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç ile ilgili de şu iddialarda bulundu: “Kurultay sürecine etki eden İsmail Saymaz’ın ve Şaban Sevinç’in ciddi mal edimi yaptıklarını duydum. Saymaz’ın Bağdat Caddesi Yeşilbahar Sokak’ta yaklaşık 50 milyon TL değerinde bir evde oturduğunu, Sevinç’in Çankaya Park Oran Sitesi'nde 30 milyon TL'nin üzerinde bir evinin olduğunu, Samsun Atakum’da yeni bir daire aldığını ve yakın bir zamanda da İstanbul Sarıyer Tarabya’ya taşındığını ve arabasını yenilediğini duydum. Sevinç’in bu kurultay sürecinde operasyonlarda açıkça yer aldığı ve karşılığında bu paraların katıldığı televizyon programlarında telif hakkı adı altında TV100 kanalından elden ödeme aldığını, bu paraların banka hesapları üzerinden ödenmediğini ve burada bir vergi kaçırma ve hesap dışı bir hareket olduğunu kanal yetkililerinden duydum.”

İBB’DEN ÖDENEK ALDILAR

“Televizyonlarda yorumculuk yapan birçok akademisyen, Can Kakışım ve Nezih Onur Kuru gibi akademisyenlerin kurmuş oldukları araştırma şirketi sahibinin İBB ve CHP Genel Merkezi üzerinden ciddi ödenekler aldığını, bunun karşılığında da televizyonlarda kurultay sürecine dolaylı kamuoyu baskısı ile müdahil olduklarını düşünüyorum. O dönem Sözcü TV’de her gün yorum yapan ve kurultay sürecine etki eden Altan Sancar isimli gazetecinin geçtiğimiz aylara kadar Beşiktaş Belediyesi’ne ait aracın kendisine tahsis edildiğini duydum.”







