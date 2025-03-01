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Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

04:001/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP lideri Bahçeli, Ramazan mesajında, “Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayı nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. “Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz. Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum. Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.”



#Devlet Bahçeli
#Siyaset
#Politika

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