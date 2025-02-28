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Tarihi çağrı sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk mesaj: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Tarihi çağrı sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk mesaj: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

18:0428/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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MHP lideri Bahçeli, Türk ve İslâm aleminin Ramazan ayını tebrik etti.
MHP lideri Bahçeli, Türk ve İslâm aleminin Ramazan ayını tebrik etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımladı. Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsiminin geldiğini belirten Bahçeli, "Cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." dedi. MHP lideri, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek, tutulacak oruçların Allah'tan kabulünü niyaz etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." dedi.

Bahçeli, resmi X hesabından Ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, "
Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz.
" ifadelerine yer veren Bahçeli, Ramazan ayının dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nuru olduğunu ifade etti.
MHP lideri Bahçeli yaptığı paylaşımda,
terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan
'ın örgüte silah bırakması yönünde yaptığı çağrıya ilişkin de mesajlar verdi.

"Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz"

Bahçeli, "Sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." dedi.

Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik eden MHP lideri Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz.

Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur.

Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır.

Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.

Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum.

Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum.

Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan…"



#Devlet Bahçeli
#MHP
#Ramazan

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