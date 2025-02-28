MHP lideri Bahçeli hakkında 'öldü' yalanını atmıştı: Partideki görevinden alındı

Yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacaktır. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullanan Velioğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.