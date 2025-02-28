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MHP lideri Bahçeli hakkında 'öldü' yalanını atmıştı: Partideki görevinden alındı

MHP lideri Bahçeli hakkında 'öldü' yalanını atmıştı: Partideki görevinden alındı

15:4528/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vefat ettiği yalanını paylaşan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu görevden alındı.

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, dün gece MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiğini öne süren bir paylaşım yaptı.

Yalan haberle Bahçeli'yi hedef aldı

Yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacaktır. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullanan Velioğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.

Söz konusu paylaşım.

Gelecek Partisi'nden açıklama

Tepkilerin ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu'nun görevden alındığını açıkladı. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

#Devlet Bahçeli
#Milliyetçi Hareket Partisi
#Gelecek Partisi
#Hasan Kamil Velioğlu

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