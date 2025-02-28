MHP lideri Bahçeli hakkında 'öldü' yalanını atmıştı: Partideki görevinden alındı

Sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vefat ettiği yalanını paylaşan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu görevden alındı.
Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, dün gece MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiğini öne süren bir paylaşım yaptı.
Yalan haberle Bahçeli'yi hedef aldı
Yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacaktır. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullanan Velioğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.
Gelecek Partisi'nden açıklama
Tepkilerin ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu'nun görevden alındığını açıkladı. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir." ifadelerine yer verdi.