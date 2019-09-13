Kütüphaneler sınıf olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü, Milli Kütüphane’de düzenlenen törenle imzalandı. Bakan Selçuk, geçen yıl eylül ayında müzelerin öğretmen ve öğrenciler için eğitim ortamı olarak kullanılmasına ilişkin bir protokol yapıldığını hatırlatarak, bugün imzalanan protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin kullanılmasının önünün açıldığını bildirdi. Selçuk, “Kütüphanelerimizde, eğitimde drama, masal anlatımı, zeka oyunları, okuma kültürü ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi için ciddi bir ortam var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Eğitim öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Protokol kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin eğitim, kültür, sanat faaliyetlerinde kütüphanelerin etkin kullanılmasının sağlanması, sahne sanatlarına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

Protokol, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından imzalandı.

DT’DEN ÖĞRETMENLERE TİYATRO EĞİTİMİ

Öğrencilerin okuma kültürü, bilgi okuryazarlığına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması ve ücretsiz olarak sinema ile buluşturulması da hedefleniyor. Ayrıca, Devlet Tiyatroları (DT) sanatçıları tarafından öğretmenlere drama eğitimleri verilecek. Böylece öğretmenlerin de tiyatro oyunları hazırlaması ve sahnelemesine destek olunacak. Drama, Türkçe’nin kullanımı ve diksiyon, akıl ve zeka oyunları, okuma kültürü, bilgi okuryazarlığı, masal anlatıcılığı, tiyatro, sinema eğitimi verilecek.

‘Belirli gün’lere yenileri eklendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda uygulanacak belirli gün ve haftalar çizelgesi güncellendi. Okullarda uygulanan “Belirli Gün ve Haftalar” çizelgesine “Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)”, “Mevlana Haftası (2-9 Aralık)”, “Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)” ve “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası (20-27 Aralık)” eklendi. Öğrenci kulüpleri çizelgesinden “Sivil savunma kulübü” çıkarıldı ve bunun yerine aynı çizelgeye “Afete hazırlık kulübü” de eklendi. “Lise mezuniyetine kadar her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacaktır” maddesine dayanak oluşturması amacıyla yönetmelikte “e-portfolyo” tanımına yer verildi.