Gündem Kütüphaneler sınıf olacak
EĞİTİM

Kütüphaneler sınıf olacak

MEB, müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılmasının ardından ‘sınıf’ları kütüphaneye taşıyacak. Drama eğitimi, masal anlatımı ve benzeri faaliyetler kütüphanede yürütülecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları sanatçıları öğretmenlere diksiyon, masal anlatıcılığı gibi eğitimler verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü, Milli Kütüphane’de düzenlenen törenle imzalandı. Bakan Selçuk, geçen yıl eylül ayında müzelerin öğretmen ve öğrenciler için eğitim ortamı olarak kullanılmasına ilişkin bir protokol yapıldığını hatırlatarak, bugün imzalanan protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin kullanılmasının önünün açıldığını bildirdi. Selçuk, “Kütüphanelerimizde, eğitimde drama, masal anlatımı, zeka oyunları, okuma kültürü ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi için ciddi bir ortam var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Eğitim öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Protokol kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin eğitim, kültür, sanat faaliyetlerinde kütüphanelerin etkin kullanılmasının sağlanması, sahne sanatlarına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

Protokol, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından imzalandı.

DT’DEN ÖĞRETMENLERE TİYATRO EĞİTİMİ

Öğrencilerin okuma kültürü, bilgi okuryazarlığına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması ve ücretsiz olarak sinema ile buluşturulması da hedefleniyor. Ayrıca, Devlet Tiyatroları (DT) sanatçıları tarafından öğretmenlere drama eğitimleri verilecek. Böylece öğretmenlerin de tiyatro oyunları hazırlaması ve sahnelemesine destek olunacak. Drama, Türkçe’nin kullanımı ve diksiyon, akıl ve zeka oyunları, okuma kültürü, bilgi okuryazarlığı, masal anlatıcılığı, tiyatro, sinema eğitimi verilecek.

‘Belirli gün’lere yenileri eklendi

  • Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda uygulanacak belirli gün ve haftalar çizelgesi güncellendi. Okullarda uygulanan “Belirli Gün ve Haftalar” çizelgesine “Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)”, “Mevlana Haftası (2-9 Aralık)”, “Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)” ve “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası (20-27 Aralık)” eklendi. Öğrenci kulüpleri çizelgesinden “Sivil savunma kulübü” çıkarıldı ve bunun yerine aynı çizelgeye “Afete hazırlık kulübü” de eklendi. “Lise mezuniyetine kadar her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacaktır” maddesine dayanak oluşturması amacıyla yönetmelikte “e-portfolyo” tanımına yer verildi.

MEB bilgi güvenliğini 'MEBBulut' ile korumaya aldı
GÜNDEM
MEB bilgi güvenliğini 'MEBBulut' ile korumaya aldı
Kandilden önce ilk durak HDP

Kandil'den önce ilk durak HDP
PKKya sesleri çıkmadı

PKK'ya sesleri çıkmadı

ABD, evlatları dağa kaçırılan anneleri görmezden geldi.
İsrail gizlice dinledi

İsrail gizlice dinledi

​​FBI, İsrail istihbaratının casus faaliyetini deşifre etti.
Mardin tek yürek

Mardin tek yürek

Diyarbakırlı annelere destek için yürüdüler.
Zaten Avrupalı değildiniz

Zaten Avrupalı değildiniz

​AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'ye kapıyı gösterdi.
PKK köylüleri vurdu

PKK köylüleri vurdu

Diyarbakır Valiliği: 4 vatandaşımız şehit oldu, 13 kişi yaralandı.

Zamları savundu<br>vatandaş tepkili

Zamları savundu
vatandaş tepkili

Halk Ekmek zamları için 'düzenleme' dedi.
'Savaş<br>yanlısı benim'

'Savaş
yanlısı benim'

Trump, Bolton'ın savaş istediği iddialarını reddetti.
Milli Takım<br>için yalvardım

Milli Takım
için yalvardım

​Türkiye'nin konuştuğu Vedat Muriç'le ilgili gerçek ortaya çıktı.
Utançla<br>hatırlanan günler

Utançla
hatırlanan günler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi nedeniyle paylaşım yaptı.
Telekulak<br>hakimi tutuklandı

Telekulak
hakimi tutuklandı

Firari hakim Nalan Can yasa dışı dinlemelere imza atmıştı.​
Cezaları iptal edildi

Cezaları iptal edildi

​Yargıtay, 7 eski Cumhuriyet yazarı hakkında karar verdi.
Reformları<br>sürdürüyoruz

Reformları
sürdürüyoruz

Bakan Albayrak, Kalkınma Bankası'nın 10. yıl davetinde konuştu.
Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

​Market hırsızları kaçmaya çalışınca ekip otoları harekete geçti.
Derbide cezalı

Derbide cezalı

​Tahkim Kurulu, Terim için kararını verdi.
Aşiretlerden evlat nöbetine destek

Aşiretlerden evlat nöbetine destek

"Bu insanların bir ağaç kadar değeri yok mu?"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.