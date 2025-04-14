Lastik botla ölüm yolculuğu: 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 26 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekibi 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakaladı. Öte yandan teknede bulunan 1 kişi ise olayla ilgili gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-94) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan 1 kişi de göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.
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