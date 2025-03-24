Batman'da bot faciası: Cenazesi sudan çıkarıldı

Olay, saat 14.00 sıralarında

Ilısu Baraj Gölü

'nde meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mehmet Er ve İ.K.'nin üzerinde olduğu bot, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle battı. İ.K. yüzerek kıyıya ulaşırken, Mehmet Er ise boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık,

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