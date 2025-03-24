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Batman'da bot faciası: Cenazesi sudan çıkarıldı

Batman'da bot faciası: Cenazesi sudan çıkarıldı

18:0524/03/2025, Pazartesi
DHA
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Boğularak hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Boğularak hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Batman'da balık tutmak için göle açılan vatandaşın üzerinde olduğu bot bilinmeyen bir nedenle battı. Botta bulunan vatandaşlardan biri yüzerek kıyıya ulaşırken, diğer vatandaş boğularak hayatını kaybetti.

Batman'da, Ilısu Baraj Gölü'nde batan bottaki Mehmet Er (56), boğuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında
Ilısu Baraj Gölü
'nde meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mehmet Er ve İ.K.'nin üzerinde olduğu bot, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle battı. İ.K. yüzerek kıyıya ulaşırken, Mehmet Er ise boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık,
AFAD
, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Mehmet Er'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Batman
#Ilısu Baraj Gölü
#Boğulma
#AFAD

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