Leyla Aydemir davasında karar çıktı: Amcaya ağırlaştırılmış müebbet

Ağrı’da 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın duruşması görüldü. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir, SEGBİS ile Elazığ 2 nolu ceza evinden duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Musa Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam, Ayşe Artam son savunmalarını yaptı.

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Mahkeme heyeti sanıkları dinlemekten vazgeçti

Mahkeme heyeti, haklarında zorla getirttirilme kararı çıkan 3 tanığı dinlemekten vazgeçti. Mahkeme, Kerem Aydemir, Dilaver Aydemir ve Gülcemal Aslan’ın dosyaya yeni bir bilgi katmayacağı yönünden dinlemelerinden vazgeçilmesine oy birliği ile karar verdi.

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Sanıklar beraatlerini istedi

Karar öncesi mahkeme başkanı sanıklardan son sözlerini sordu. Tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 10 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık beraat etti.

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Ne olmuştu?

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulundu. Su içinde bulunan küçük kızın babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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