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Gündem Leyla Aydemir davasında karar çıktı Amcaya ağırlaştırılmış müebbet
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Leyla Aydemir davasında karar çıktı: Amcaya ağırlaştırılmış müebbet

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Amca Yusuf Aydemir cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık beraat etti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ağrı’da 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın duruşması görüldü. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir, SEGBİS ile Elazığ 2 nolu ceza evinden duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Musa Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam, Ayşe Artam son savunmalarını yaptı.

Minik Leyla’nın annesi mahkeme başkanına 'Farz edin ki Leyla sizin kızınız' dedikten sonra salonu terk etti
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Minik Leyla’nın annesi mahkeme başkanına 'Farz edin ki Leyla sizin kızınız' dedikten sonra salonu terk etti

Mahkeme heyeti sanıkları dinlemekten vazgeçti

Mahkeme heyeti, haklarında zorla getirttirilme kararı çıkan 3 tanığı dinlemekten vazgeçti. Mahkeme, Kerem Aydemir, Dilaver Aydemir ve Gülcemal Aslan’ın dosyaya yeni bir bilgi katmayacağı yönünden dinlemelerinden vazgeçilmesine oy birliği ile karar verdi.

Minik Leyla'nın ailesini yıkan dedikodu
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Minik Leyla'nın ailesini yıkan dedikodu

Sanıklar beraatlerini istedi

Karar öncesi mahkeme başkanı sanıklardan son sözlerini sordu. Tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 10 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık beraat etti.

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
GÜNDEM
Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Ne olmuştu?

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulundu. Su içinde bulunan küçük kızın babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Leyla'nın babası konuştu: Çocuğumu kaçıran cani yakalansın
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