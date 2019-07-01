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EĞİTİM

LGS tercih başvuruları başladı! LGS tercih robotu

LGS tercih başvuruları başladı

LGS kapsamında lise tercihleri bugünden itibaren 12 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek. Öğrenciler, tercihlerini yaparken Bakanlığın bu yıl ilk kez kullanıma açtığı tercih robotundan da yararlanabilecek.

Haber Merkezi AA
Merkezi sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılmıştı.
Merkezi sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılmıştı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri bugünden itibaren 12 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri başladı ve 12 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla yüzdelik dilimlerine göre tercih robotu hazırladı.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

Ortaokulların müdürlükleri, öğrencinin elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısını alıp veliye imzalatacak ve bir nüshasını okulda saklayıp diğer nüshasını veliye verecek.

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MEB'den LGS adaylarına 'tercih robotu' hizmeti

İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

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Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 12 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.

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