Liderler aşı oluyor

Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı “Aşı Olmayı Teşvik Programı” kapsamında siyasi parti liderleri de aşı oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, aşı olmaya davet ettiği liderler aşı olmaya başladı. Aşı olan liderler, vatandaşları da aşı olmaya davet etti.

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TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aşı vurulmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün aşı yaptırdı. Bahçeli, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

Meral Akşener

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LİDERLER TOPLUMA ÖN AYAK OLMALI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından aşı olduğunu duyurdu. Akşener, “Sayın Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum” ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu

BUGÜN YARIN OLACAĞIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda “Aşıyla ilgili bir kaygım yok. Sonuçta ben hekim değilim. Hekimler diyorlar ki ‘bu aşıyı olmak gerekiyor.’ Mademki çok sık liyakatten söz ediyorum ben, bu işin uzmanı doktorlar, doktorlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorlarsa gidip aşı olacağız. Bütün vatandaşlarımın da aşı olmasını isterim. Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı aradı, aşı olmak için çağrıda bulundu. Tabii dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. Henüz karar vermedim ama bugün yarın olacak” dedi.

Mustafa Destici

GÖNÜL RAHATLIĞI İLE OLUN

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da pazartesi aşı olacağını belirterek, “Tüm vatandaşlarımızı güven içerisinde aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu. Önümüzdeki hafta içi aşı yaptıracağını ifade eden BBP lideri Mustafa Destici de Çin aşısına karşı toplumda ön yargı oluştuğunu ancak gerekli testlerin yapıldığını, vatandaşların gönül rahatlığı içerisinde aşı yaptırması gerektiğini söyledi. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Bakan Koca’ya aşı için sıralarını bekleyeceklerini söyledi.

Fahrettin Koca

Birlikte kazanacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olan ve olacağını duyuran liderlere teşekkür etti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı. Koca ayrıca “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aşı programına destek için yaptıkları açıklama ve aşı olacaklarını beyan etmeleri sebebiyle çok teşekkür ederim. Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum” dedi. Koca, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a da teşekkür etti.

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TECRÜBELİ BİR ÜLKEYİZ

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından, “https://covid19asi.saglik.gov.tr” adresinde yer alan aşılamadaki son durumu paylaştı. Programın 2’nci gününde şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu belirten Bakan Koca, “Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Altyapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Şentop

Hiç tereddüt yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini de aradığını belirterek, Ankara’ya döndükten sonra gelecek hafta aşı olmayı planladığını söyledi. Şentop

dedi.