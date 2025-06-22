Lityum fabrikasında azot faciası: İki işçi hayatını kaybetti

Ankara’da lityum pil üreten fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi tedaviye alındı. Olay, dün sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana geldi. Azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren 2 işçi gazdan etkilendi. Durumu fark edip mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya giren 3 işçi daha gazdan etkilendi.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz odasına ilk giren Abdulkadir Kaya ve Berat Yıldız kurtarılamadı. Gazdan etkilenen diğer 3 işçinin tedavisi sürüyor. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı.