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Lityum fabrikasında azot faciası: İki işçi hayatını kaybetti

Lityum fabrikasında azot faciası: İki işçi hayatını kaybetti

04:0022/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Abdulkadir Kaya, Berat Yıldız.
Abdulkadir Kaya, Berat Yıldız.

Ankara Polatlı’daki lityum fabrikasında, azot borusundaki arızayı gidermeye çalışan işçiler Berat Yıldız ile Abdulkadir Kaya gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşlarını kurtarmak isteyen 3 işçi de gazdan etkilendi. Savcılık soruşturma başlattı.

Ankara’da lityum pil üreten fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi tedaviye alındı. Olay, dün sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana geldi. Azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren 2 işçi gazdan etkilendi. Durumu fark edip mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya giren 3 işçi daha gazdan etkilendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz odasına ilk giren Abdulkadir Kaya ve Berat Yıldız kurtarılamadı. Gazdan etkilenen diğer 3 işçinin tedavisi sürüyor. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı.



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