Mağara operasyonu AFAD müfredatında: Bin 200 metreden 9 günde çıkarılmıştı

Mersin’in Anamur ilçesinde, 3 Eylül’de indiği Morca Mağarası’nda rahatsızlanan ve ilaç tedavisi sonrası 8 ülkeden 200 kişilik profesyonel ekibin nefes kesen bir tahliye operasyonuyla çıkarılan ABD’li dağcı ve mağara bilimci Mark Dickey olayı tazeliğini korurken, AFAD mağaradan kurtarmalarla ilgili yeni bir eğitim geliştirdi.

ÇIĞ VE KANYON EĞİTİMİ DE VAR

ÇIĞ VE KANYON EĞİTİMİ DE VAR

AFAD Başkanlığı, mağaralarda arama ve kurtarma çalışmaları için özel bir eğitim modülünü devreye alacak. Modülün bu yıl sonuna kadar AFAD kurtarma personelinin eğitimine açılması bekleniyor. Bunun yanı sıra çığda arama, kanyonda arama ve kurtarma için de eğitim modülleri eğitimlerde kullanılacak.