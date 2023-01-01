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Mağara operasyonu AFAD müfredatında: Bin 200 metreden 9 günde çıkarılmıştı

ABD'li dağcı Mark Dickey'in Mersin'deki Morca Mağarası'ndaki bin 200 metre derinlikten film gibi bir operasyonla çıkarılması, arama kurtarma faaliyetleri için örnek oluşturdu. AFAD Başkanlığı, mağaralardaki kurtarma çalışmaları için özel bir eğitim programını devreye alacak. Modülün bu yıl sonuna kadar AFAD kurtarma personelinin eğitimine açılması hedefleniyor.

Haber Merkezi
04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dickey, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Dickey, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Mersin’in Anamur ilçesinde, 3 Eylül’de indiği Morca Mağarası’nda rahatsızlanan ve ilaç tedavisi sonrası 8 ülkeden 200 kişilik profesyonel ekibin nefes kesen bir tahliye operasyonuyla çıkarılan ABD’li dağcı ve mağara bilimci Mark Dickey olayı tazeliğini korurken, AFAD mağaradan kurtarmalarla ilgili yeni bir eğitim geliştirdi.


ÇIĞ VE KANYON EĞİTİMİ DE VAR

AFAD Başkanlığı, mağaralarda arama ve kurtarma çalışmaları için özel bir eğitim modülünü devreye alacak. Modülün bu yıl sonuna kadar AFAD kurtarma personelinin eğitimine açılması bekleniyor. Bunun yanı sıra çığda arama, kanyonda arama ve kurtarma için de eğitim modülleri eğitimlerde kullanılacak.


TABURCU OLDU

Öte yandan 12 Eylül’de tahliyesi tamamlanan Mark Dickey’in, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi önceki gün tamamlandı. Nişanlısı Jessica Van Ord’un refakat ettiği Dickey, işlemlerinin ardından taburcu edildi.


#Mersin
#mağara
#AFAD
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