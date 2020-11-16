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Mahkeme çıkışı dehşet: Eşini ve kayınpederini vurdu - Bilecik haberleri

Mahkeme çıkışı dehşet: Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederine kurşun yağdırdı

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran zanlı yakalandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.A, boşanma davası süren eşi C.A. ile kayınpederi A.D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaştı.

Burada taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, aracında bulunan pompalı tüfeği alarak C.A. ve A.D'ye ateş etti.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan O.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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