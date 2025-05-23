Mahkemeden ara karar: Ahmet Özer'in tutukluluğu devam edecek

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında ara karar verildi. Mahkeme, Özer'in tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma başladı.
Görevden alınan Özer, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme Özer'in tutukluğuna devam kararı verdi.
Mahkeme heyeti ara kararında HTS görüşme kayıtlarında ismi geçenlerin dinlenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.