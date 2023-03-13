Malatya'da 4,7 ve 4,5 büyüklüğünde depremler

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.
Saat, 04.34 ve 05.13'de gerçekleşen depremlerin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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