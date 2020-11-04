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Gündem Maltepede dehşet Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczaneciye ateş açtı
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Maltepe'de dehşet: Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczaneciye ateş açtı

İstanbul Maltepe'de bir şüpheli, eczaneciye dehşeti yaşattı. Maskeli bir kişi nöbetçi eczaneden kırmızı reçeteli bir ilaç istedi. Şüpheli, ilacı vermeyen eczaneciyi önce darp etti, ardından da kurusıkı tabancayla karnından vurdu. Kaçan şüpheli aranırken, eczaneci Furkan Aydın "Karnımda ağrı var. Kırmızı reçeteli ilaçları almaya gelmişti. Ben de o ilaçları vermeyince kendisiyle boğuştuk. " dedi.

Haber Merkezi DHA
Polis, kayıplara karışan saldırganı arıyor.
Polis, kayıplara karışan saldırganı arıyor.

Olay, Altıntepe Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, maskeli bir kişi silahla nöbetçi eczaneye gelerek eczaneci Furkan Aydın'dan kırmızı reçeteli ilaçlar istedi. Aydın, ilaçların doktor raporu olup olmadığını sorunca aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli elindeki silahıyla Aydın'ı karnından vurup kırmızı reçeteyle satılan ilaçları da alıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri eczanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Eczane çalışanlarına saldıran müşteri güvenlik kamerasında
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Eczane çalışanlarına saldıran müşteri güvenlik kamerasında
Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından eczacılara yapılan şiddet görüntülerini paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tepki gösterilen görüntülerde, biri kadın iki müşterinin eczaneye gelerek içerideki görevlilerle konuştuğu görülüyor. Müşterilerden erkek olanın bir anda sinirlenerek tezgahtaki ilaç kutularını savurduğu kameraya yansıyor. Kimliği belirsiz kişi son olarak eczacı kadına da ilaç kutularını fırlatıp yanındaki kadınla birlikte eczaneden ayrılıyor.

İlaçları alıp kaçtı

Kavga sırasında darp edildiği ve kurusıkı mermisiyle karından vurulan Furkan Aydın ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri eczanede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemesin ardından otomobile kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


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Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanlarına saldırı
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"İlaçları vermeyince kendisiyle boğuştuk"

Eczane teknisyeni Furkan Aydın "Şu anda konuşmaya mecalim yok. Karnıma kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Karnımda ağrı var. Tek kişiydi kırmızı reçeteli ilaçları almaya gelmişti. Ben de o ilaçları vermeyince kendisiyle boğuştuk. Bugün de nöbetçiydik zaten" dedi.
Olayın görgü tanığı "Yolda yürürken silah sesleri duydum. Eczaneden kaçan birini gördüm. Eczanedeki teknisyen içeriden çıkarak bana 'Polisi arar mısınız?' dedi. Ben de hemen polisi arayarak durumu bildirdim. Olayı gerçekleştiren bir kişiydi. Eczanedeki teknisyenin söylediğine göre kırmızı reçeteli ilaçları almaya çalışmış. Aralarında boğuşma olmuş. İlaçları alan kişi kurusıkı tabancasıyla ateş etmiş" diye konuştu.

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