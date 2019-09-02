Manisa’da lise binasında çıkan yangın korkuya neden oldu Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin bilgisayar parçalarının bulunduğu depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi 02 Eylül 2019, 16:53 Son Güncelleme: 02 Eylül 2019, 16:57 IHA