Manisa'da orman yangını çıktı: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Manisa
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Havadan ve karadan müdahale
Havadan ve karadan müdahale
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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