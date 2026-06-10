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Manisa'da orman yangını korkuttu: Ekipler seferber oldu

Manisa'da orman yangını korkuttu: Ekipler seferber oldu

17:5110/06/2026, Çarşamba
AA
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Manisa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.



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