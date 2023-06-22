Manisa'da OSB'de yangın çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İki kişinin yaralandığı yangın, ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.