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Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

15:19 . 3/08/2023 الخميس
AA
Ankara

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı Denetim Komisyonunca hazırlanan "2022 Yılı Denetim Raporunun" "Bulgu 9" kısmında "belediyenin araç kiralamalarında hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullerde belirlenen sınırlamalara riayet edilmeyerek fahiş miktarda fazla ödeme yapıldığına" ilişkin tespitte bulunulduğu aktarıldı.

Mevzuata aykırı olarak yapılan fazla ödeme tutarının 62 milyon 286 bin 193 lira 35 kuruş olduğu öne sürülen dilekçede, belediyenin zarara uğratıldığı savunuldu.

Dilekçede, ilgili kamu görevlilerinin mevzuata aykırı hareket ederek kamu zararına neden olmaları ve yüklenicilere haksız menfaat temin etmeleri nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerini iddia edildi.



#ABB
#Fatih Ünal
#Mansur Yavaş
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