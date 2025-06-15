Mansur Yavaş'ın rekor su zammına bir tepki de MHP'den: Ankaralının suçu abone olup parasını ödemek mi?

Ankara’da suya yapılan yüzde 169’luk zam tepkilere neden oldu. MHP’li Meclis Üyesi Oğuz Kağan Tanrıverdi, kayıp-kaçak oranı yüzde 38 seviyesindeyken kayıtlı abonelere fatura kesilmesini eleştirerek, “Ankaralı’nın suçu suya abone olmak mı?” diye sordu.





Ankara’da suya yapılan yüzde 169’luk rekor zamma tepkiler sürerken, bir çıkış da MHP’den geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen su zammına ilişkin MHP’li Meclis Üyesi Oğuz Kağan Tanrıverdi sert eleştirilerde bulundu. Tanrıverdi, zamla birlikte kayıtlı ve düzenli ödeme yapan vatandaşların cezalandırıldığını vurgulayarak, şehirdeki yüksek kayıp-kaçak oranına dikkat çekti.

Ankaralının suçu, abone olup parasını ödemek mi?

Meclis'te söz alan Tanrıverdi, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün yeni tarife teklifinin adaletsiz ve vatandaş aleyhine olduğunu savundu. Tanrıverdi, “Kayıt altındaki vatandaşlarımızı cezalandırıyoruz. En önemlisi de bu bence. Ankaralı'nın suçu suya abone olup suya parasını vermek mi? Ne olursunuz, tasarrufu veya tedbiri bu yönde almayalım,” diyerek tepki gösterdi.





Yüzde 38 kayıp-kaçak vurgusu

Tanrıverdi konuşmasında, ASKİ’nin mevcut durumda su şebekesinde yüzde 38 oranında kayıp-kaçak olduğunu hatırlatarak, ‘’%38 kayıp kaçak varken bunlarla uğraşın doğal su kaynaklarını geçmiş dönemdeki yapılan hazır olan Kızılırmak içme su hattının, Bolu Gerede Çamlıdere su hattının vanasına dokunun derken ama siz maalesef zam ve ceza ile tasarruf yapacağınızı söylüyorsunuz. Bu inandırıcı değildir. Acilen bu karar geri çekilmelidir.’’ Dedi. Tanrıverdi ayrıca cezanın yine abonelere kesildiğini dile getirdi ve “Yüzde otuz sekiz kayıp kaçak varken, siz vatandaşı nasıl cezalandıracağınızın hesabını yapıyorsunuz! Kayıt altındaki vatandaşlarımızı mı?” ifadelerini kullandı.

“Mevcut su kaynakları değerlendirilmiyor”

Tanrıverdi ayrıca geçmiş dönemlerde yapılan altyapı yatırımlarını hatırlattı. Kızılırmak su hattının 128 kilometrelik bölümünün geçmişte çekildiğini, boruların asbestli olması nedeniyle CHP yönetimi döneminde değiştirildiğini belirtti. Ancak bu hattın hâlâ etkin biçimde kullanılmadığını savundu. “Kızılırmak su hattının 5,5 milyar metreküp debisi var. Tarımda kullanamıyorsak, küçük bir kısmını kullanabiliyorsak, 3,5 milyar metreküp toprak ihtiyacını karşılayan bu su zaten Ankara halkına yeter” dedi.





“Zam değil, kaynakların etkin kullanımı şart”

Ankara’da Bolu-Gerede ve Çamlıdere gibi alternatif su kaynaklarının da bulunduğunu anımsatan Tanrıverdi, “Doğal su kaynaklarımızın Ankaralı'ya kazandırılması” çağrısında bulundu. Kayıp-kaçakla mücadele edilmeden yapılan bu tarz yüksek oranlı zamların, kamu vicdanında karşılık bulmayacağını vurguladı.

Zam, AK Parti ve MHP'nin red oyuna rağmen geçti

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni tarifeye göre, konutlardaki ortalama suyun metreküp fiyatı 58,06 TL’den 156,19 TL’ye yükseldi. Böylece suya yüzde 169 oranında zam yapılmış oldu. 2019’da 5 TL olan su fiyatı baz alındığında ise, artışın toplamda yüzde 3024’e ulaştığı dikkat çekti.







