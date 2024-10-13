Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Mansur Yavaş'tan itiraf gibi sözler: Altı yıldır yönettiği şehrin alt yapısından şikayet etti

Mansur Yavaş'tan itiraf gibi sözler: Altı yıldır yönettiği şehrin alt yapısından şikayet etti

Lokman Özdemir
15:2413/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

İsmi CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çıkan krizde geçen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Altı yıldır belediye başkanlığı yapan Yavaş yaptığı açıklamada Ankara'nın sorunlarını tam olarak çözemediğini itiraf etti.

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı
Mansur Yavaş
arasındaki gerilim, krize dönüşmüştü.

İki cepheden gelen açıklamalar partideki koltuk mücadelesini gözler önüne sererken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.





Sorunları çözemediğini itiraf etti


Cumhuriyet gazetesine konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 yıllık görev süresince Ankara’nın altyapı sorunlarını çözemediklerini itiraf etti. Yavaş, bu eksikliklerin sorumluluğunu büyük ölçüde kendisinden önceki döneme yükleme yıkma çabasına girişerek
"Ankara'nın sorunları çok fazla"
dedi.

"Altyapı kötü durumda"


Yavaş, kış ayları yaklaşırken altyapı sorunlarının hala çözülememiş olmasından yakınarak,
"Birçok cadde ve sokakta ızgara ve mazgal bulunmuyor, altyapı kötü durumda. Yağmur suyu ve atık sular ayrılmamış, sel ve taşkın riskiyle mücadele ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın altı yıl boyunca bu sorunları çözmek yerine şikayet etmeyi sürdürmesi dikkat çekti.



AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'li İzmir Belediyesi'ne tepki: Seçmen size sarı kartı verdi kırmızıya da az kaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, memur alımları, vaatler ve Körfez'deki kirlilik üzerinden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. CHP'nin seçim döneminde kendi vaatlerinin çok üstünde vaatler sunduğunun altını çizen Dağ, “Vaatleri unutulsun diye bekliyorlar. İlk defa hizmet, icraat konuşmaya başladılar. 6 aylık dönemde 180 günde eylem planları vardı. Bir adım dahi atmış değiller." dedi. Sundukları her projede CHP'nin önüne geçtiğini belirten Dağ, "İzmirliler, yerel seçimlerde size sarı kart gösterdi. Ben sandık sandık bize oy vermeyen, bu seçimde veren CHP'li seçmenleri çıkarttım. İzmirli sarı kartı verdi, kırmızı karta da az kaldı." ifadelerini kullandı.



#Mansur Yavaş
#Ankara
#CHP

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim kampanyası detayları: 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?