Mansur Yavaş'tan itiraf gibi sözler: Altı yıldır yönettiği şehrin alt yapısından şikayet etti

Mansur Yavaş
İsmi CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çıkan krizde geçen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Altı yıldır belediye başkanlığı yapan Yavaş yaptığı açıklamada Ankara'nın sorunlarını tam olarak çözemediğini itiraf etti.
CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı
Mansur Yavaş
arasındaki gerilim, krize dönüşmüştü.
İki cepheden gelen açıklamalar partideki koltuk mücadelesini gözler önüne sererken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Sorunları çözemediğini itiraf etti
Sorunları çözemediğini itiraf etti
Cumhuriyet gazetesine konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 yıllık görev süresince Ankara’nın altyapı sorunlarını çözemediklerini itiraf etti. Yavaş, bu eksikliklerin sorumluluğunu büyük ölçüde kendisinden önceki döneme yükleme yıkma çabasına girişerek
"Ankara'nın sorunları çok fazla"
dedi.
"Altyapı kötü durumda"
"Altyapı kötü durumda"
Yavaş, kış ayları yaklaşırken altyapı sorunlarının hala çözülememiş olmasından yakınarak,
"Birçok cadde ve sokakta ızgara ve mazgal bulunmuyor, altyapı kötü durumda. Yağmur suyu ve atık sular ayrılmamış, sel ve taşkın riskiyle mücadele ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
Yavaş’ın altı yıl boyunca bu sorunları çözmek yerine şikayet etmeyi sürdürmesi dikkat çekti.
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