Mardin’de çizildiler: Molotofçular paket

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüten, örgütün gençlik yapılanmasında yer alan şüphelilerin yakalanması için 31 ilde Gürz-20 Operasyonu düzenlendi. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van’daki baskınlarda, örgüt eylemlerine katılıp yol kapadıkları, lastik yakıp hedef aldıkları belli noktalara taş, havai fişek ve molotofkokteyli attıkları belirlenen 176 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulundukları illerde sokak eylemi arayışında oldukları öğrenildi. İstanbul’da yakalanan 34 şüphelinin, örgütün gençlik yapılanması YCWK’da (Kurdistan Yurtsever Gençler Birliği) yer aldıkları, 3’ünün ise örgüt tarafından kırsalda eğitim verilip İstanbul'a gönderildiği belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.