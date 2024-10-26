Mardin’de çizildiler: Molotofçular paket

Mardin’deki operasyonlarda, aranan listesine iki çizik daha çekildi. Kırmızı listede aranan PKK’lı Ramazan Aktaş Artuklu’da gizlendiği evde, gri listede aranan elebaşı Özcan Günay da Savur kırsalında ölü ele geçirildi. 31 ildeki baskınlarda ise sokak eylemlerine hazırlanan 176 örgüt mensubu yakalandı.
Terörle mücadele sınır ötesinde olduğu gibi yurt içinde de kararlılıkla sürüyor. Dün düzenlenen Gürz operasyonları ile terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Aranan teröristler listesinde kırmızı ve gri kategoride yer alan 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
EYLEM HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Gürz-19 kapsamında Mardin Artuklu’da bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 20 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan PKK/KCK'lı “Faraşin-Bedran” kod adlı Ramazan Aktaş ölü ele geçirildi. Etkisiz hale getirildiği adreste M16 tüfek, 1 AKİS tüfek, 5 dolu M16 şarjörü, 5 dolu AKİS şarjörü ve 4 el bombası bulunan teröristin eylem hazırlığında olduğu belirlendi.
SİHA DESTEKLİ OPERASYON
Gürz-21 kapsamında Mardin Savur kırsalında J-SİHA ve zırhlı araçlarla JÖH, JOPER ve PÖH timlerinin düzenlediği operasyonda da 2 milyon liraya kadar ödülle gri listede aranan “Zafer” kod adlı PKK/KCK mensubu Özcan Günay öldürüldü. 10 yıldır PKK içinde silahlı faaliyet yürüten elebaşı, 2018’de Afrin’de Mehmetçik’e yönelik birçok saldırıda yer almıştı.
HAİNLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları şu mesajla duyurdu: “Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.”
Molotofçular paket
- Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüten, örgütün gençlik yapılanmasında yer alan şüphelilerin yakalanması için 31 ilde Gürz-20 Operasyonu düzenlendi. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van’daki baskınlarda, örgüt eylemlerine katılıp yol kapadıkları, lastik yakıp hedef aldıkları belli noktalara taş, havai fişek ve molotofkokteyli attıkları belirlenen 176 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulundukları illerde sokak eylemi arayışında oldukları öğrenildi. İstanbul’da yakalanan 34 şüphelinin, örgütün gençlik yapılanması YCWK’da (Kurdistan Yurtsever Gençler Birliği) yer aldıkları, 3’ünün ise örgüt tarafından kırsalda eğitim verilip İstanbul'a gönderildiği belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.