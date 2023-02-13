Marmara'da korkutan deprem

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler binlerce canı hayattan kopardı, şehirleri yerle bir etti. Arama kurtarma ekipleri ise aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...