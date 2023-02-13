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Marmara'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son verilere göre, Tekirdağ'ın Yeniköy açıklarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

09:31 . 13/02/2023 Pazartesi
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Kandilli Rasathanesi
'nin verilerine göre, saat sabah 06.33'de Tekirdağ'ın Yeniköy açıklarında 3 büyüklüğünde ve 14.8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.



#Kandilli Rasathanesi
#Deprem
#Tekirdağ
16 dakika önce
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