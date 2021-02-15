Gündem Mavi bültenle aranan DEAŞlı terörist Suriye sınırında yakalandı
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Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişinin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında bulunan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının, mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Temsili
Temsili

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu açıkladı.

Beraberindekilerle yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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