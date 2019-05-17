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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni eğitim sistemi

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

Milli Eğitim Bakanlığı yeni ortaöğretim modelini açıkladı. Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminde detaylar belli oldu. Ders sayısı azalıyor, liselere kariyer ofisleri geliyor. Öğrenciler üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanlığı yeni ortaöğretim modelini açıkladı.

Liselerde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretimde yeni modeli yarın kamuoyuna açıklayacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre;

1. Ders sayısı azalıyor.

2. Liselere kariyer ofisleri geliyor.

3. 12. sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9. sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

8. 12. sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

9. Öğrencinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi geliyor.

10. Haziran ayında dersler yerine; proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri geliyor.
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