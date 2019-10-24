Gündem MEBin hedefi 250 patent ve faydalı model tescili
EĞİTİM

MEB'in hedefi 250 patent ve faydalı model tescili

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) 165 yöneticiye yönelik patent, faydalı model, marka ve tasarım eğitimlerinin tamamlandığını belirterek, bu alanda yıl sonuna kadar 150'si BİLSEM, 100'ü mesleki ve teknik eğitim olmak üzere toplam 250 tescil almayı amaçladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan çocuklar.
Fotoğraf: Arşiv / Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan çocuklar.

Milli Eğitim Bakanlığınca BİLSEM'lerdeki 165 yöneticiye yönelik patent, faydalı model, marka ve tasarım eğitimleri tamamlandı.

"Hedefimiz, bu eğitim öğretim yılı sonunda 150'si BİLSEM, 100'ü mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini almak. Potansiyelimizle karşılaştırıldığında rahatlıkla başarabileceğimiz bir hedef" diyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Bu konuda temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde bir kültür oluşturmamız, bunu ülke sathında yaygınlaştırmamız sadece bu seviyelerde önemli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamayacak, aynı zamanda yüksek öğretimdeki kültürü de güçlendirecektir"ifadelerini kullandı.

Çalışmalara hız verildi

2019-2020 eğitim öğretim yılında fikri mülkiyet kapsamında, patent, faydalı model, marka ve tasarımını ana tema olarak belirleyen ve bu konuda ilk adımı mesleki ve teknik eğitimle atan Bakanlık, sürece dahil ettiği BİLSEM'lerle ilgili çalışmalara da hız verdi.

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81 il için eğitim programı başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarınca eylül ayında Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürleri için verilen 2 günlük eğitimlerin ardından 81 ildeki BİLSEM müdürleri için eğitim programı başlatıldı.

Bu kapsamda, BİLSEM'lerdeki çalışmaların incelenmesi, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kurum kaliteleri ile teknik altyapılarının artırılması ve kurumlardaki örnek çalışmaların paylaşılması amacıyla 21 Ekim'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayan BİLSEM Yöneticileri Çalıştayı'nda, öğrenci tanılama süreci, öğretmen seçimi, araştırma ve proje başvuruları ile yıl boyu yapılacak faaliyetler kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Türkiye genelinde BİLSEM yöneticilerinin geniş katılımıyla devam eden çalıştayın odağını da BİLSEM'lerde patent, faydalı model, marka ve tasarım eğitimi oluşturdu.

Çalışmalarımız tamamlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık olarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında patent, faydalı model ve tasarım geliştirme çalışmalarını ana tema konularından birisi olarak belirlediklerinin altını çizdi.

Bu konudaki adımları takvimine göre attıklarını vurgulayan Özer, "Mesleki ve teknik eğitimden sonra BİLSEM yöneticilerine fikri mülkiyete yönelik farkındalık ve patent, faydalı model, tasarım ve marka ile ilgili süreçlere ilişkin detaylı bilgilendirme çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

Hedef 250 patent faydalı model ve tasarım tescili

Çalışmaya katkılarından dolayı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve çalışma arkadaşlarına, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'a teşekkür eden Mahmut Özer, okullara yönelik rehberlik çalışmalarının da yoğun bir şekilde devam ettiğini aktardı. Bakan Yardımcısı Özer, şunları da kaydetti:

"Öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik bu konuda farkındalık oluşturacak ve süreçlerde rehberlik edecek doküman hazırlama çalışmalarımız devam etmektedir. Süreç planlandığı gibi ilerlemektedir. Önümüzdeki günlerde bu konuda farklı açılımlar da yapacağız.
  • Önümüze somut bir hedef de koyduk. Hedefimiz, bu eğitim öğretim yılı sonunda 150'si BİLSEM, 100'ü mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini almak. Potansiyelimizle karşılaştırıldığında rahatlıkla başarabileceğimiz bir hedef. Bu konuda temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde bir kültür oluşturmamız, bunu ülke sathında yaygınlaştırmamız sadece bu seviyelerde önemli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamayacak, aynı zamanda yükseköğretimdeki kültürü de güçlendirecektir."

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