Meclis 2024’e yoğun başlıyor

Meclis, aralık sonunda ara verdiği yasama faaliyetlerine 16 Ocak’ta yeniden başlayacak. Mesaisini şubat sonuna kadar sürdürecek olan TBMM’nin 1,5 ay açık kalması ve yerel seçimlere 1 ay kala faaliyetlerine yeniden ara vermesi bekleniyor. Meclis, ocak ve şubat aylarında yeni yargı paketinden ekonomi torba yasa teklifine, Sağlık Bakanlığı’nın acil olarak çıkarılmasını beklediği düzenlemelerden Emniyet ve Jandarma teşkilat kanunlarında tadilata gidilmesine kadar bir dizi düzenlemeyi yasalaştıracak.

FENOMENLER PAKETTE

TBMM’nin önündeki ana gündem maddesi ise 8’inci Yargı Paketi olacak. Ulusal Yargı Stratejisi kapsamında hazırlanan reform paketinin; denetimli serbestlikten soybağı reddi davasına, hakaret suçuna ön ödemeden noterlere yeşil pasaporta varıncaya kadar bir dizi düzenlemeyi barındırması bekleniyor. Paket kapsamında, yasal, meşru ve ticari bir iş yapıyormuş gibi görünen ancak kara para akladığı tespit edilen fenomenlerin mal varlıklarına, MASAK raporu beklenmeden geçici tedbir konulabilecek.

PARA CEZALARI ARTACAK

Bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Her hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında infaz kurumunda kalacak. 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalırken, denetimli serbestlik süresi 3 yılı aşamayacak. Disiplin cezası alıp açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen mahkumlara af gündemde. Ancak düzenlemeden terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü olanlar faydalanamayacak. Anayasa Mahkemesi’nin makul sürede yargılama yapması sağlanacak. Böylece bireysel başvurulardan kaynaklı toplumsal beklenti karşılanmış olacak.

EV HANIMINA EMEKLİLİK

Meclis, ocak ayı içinde işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 lirayı çıkartılmasını da içeren ekonomi torba yasa teklifini de gündemine alacak. Teklifle, 1 milyon 860 bin işletmeye bir yılda sağlanan destek 11 milyar 600 milyondan 15 milyar 624 milyona çıkacak. Teklifte, ev hanımlarına emeklilik hakkı da yer alacak. Ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmeleri için isteğe bağlı sigorta kapsamında üçte birlik prim desteği devlet tarafından ödenecek.

HEKİMLERİN EMEKLİLİK GÖSTERGESİ

Meclis yeni yılda ayrıca hekimlerin emeklilik ek göstergesinin 6400’e yükseltilmesini de kapsayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifini de görüşecek. Düzenlemede, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması sağlanacak. Sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin üçte biri kadar olması için kat sayı çarpanı 0,32’den 0,64’e çıkarılacak. Nöbet ücretleri de düzenlenecek ve uzman aile hekimlerinin taban ücretinin de uzman hekimlerle aynı olmasının önü açılacak. ASM birimlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılması da sağlanacak. Meclis, emniyet müdürlerinin emeklilik yaşının yükseltilmesini içeren Emniyet ve Jandarma teşkilat kanunlarını da görüşecek.

Birçok alanda düzenleme

Meclis, 2024 yılında farklı alanlarda çok sayıda kanuni düzenlemeyi devreye alacak. Ocak ayı içinde kripto varlıklar yasasının da Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. İstanbul Finans Merkezi kanunu, iklim değişikliği yasası, afet yönetimine ilişkin yeni yasal düzenlemeler de bu yıl Meclis gündeminde yer alacak. Kamu ihale kanunu yılın ikinci çeyreğinde Meclis’e gelecek. Uzaktan, kısmi ve geçici çalışma şekillerini içeren esnek çalışma düzenlemesi 2024’ün üçüncü çeyreğinde yasalaşacak.

Anayasa önerisi seçim sonrasında

AK Parti, yeni yılla birlikte sivil anayasa için çalışmaları sıklaştırma kararı aldı. 31 Mart yerel seçimlerinden önce Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin kapılarını çalmayı planlayan AK Parti, anayasa değişikliği için esaslı bir öneriyi ise yerel seçimlerden sonrasına bırakacak. AK Parti kurmayları, mevcut tabloda 1982 Anayasası’nın değiştirilmesinin zaruret haline geldiğini söyledi. Kaynaklar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının Meclis’e anayasayı değiştirmeyi emrettiğini ifade ederek, “CHP ve DEM Parti’nin sivil anayasaya karşı takındığı katı tutumun yerel seçim sonrasında değişeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

SİVİL TOPLUM DA KATILACAK

Yeni anayasanın salt Meclis içindeki siyasi partilerle sınırlandırılamayacağını belirten partili kaynaklar, sivil toplum ve akademinin de sürece dahil edileceğini kaydetti. Kaynaklar, “Yamalı bohçaya dönen 1982 Anayasa’sının yerini alacak yeni ve sivil bir anayasanın oluşturulması için milletin tümün görüş ve önerilerinin alınması için uzun ve kapsayıcı bir çalışma içerisine girilecek” dedi.











