Meclis ara tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), en son 20 Ocak'ta 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yoğun gündemle yeniden başlamıştı.
Genel Kurul bu süreçte, Şuşa Beyannamesi’nden Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne kadar mesaisini sürdürdü.
YİNE ARA GELDİ
TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi’ni içeren kanun teklifinin görüşülerek kabul edilmesinin ardından çalışmalarına dün yine ara verdi.
15 ŞUBAT'A KADAR
TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 15 Şubat tarihinde yeniden başlayacak.