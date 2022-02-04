Meclis ara tatile girdi

Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey dozerin başında mı duracaktı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesinden haberinin olduğunu söyledi.İmamoğlu ise 'Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin' diyerek, Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını aktarmıştı.Bir televizyon programında konuşan CHP lideri ayrıca, 'Dozerin başında mı duracaktı?' sözleriyle İmamoğlu'nun karla mücadele çalışmalarını bırakıp büyükelçiyle görüşmesini savundu.