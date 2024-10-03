Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklama: TBMM'de güvenlik oturumu yapılacak mı?

"Bütün insanlığın, İsrail'in saldırganlığını durdurmak için elinden ne geliyorsa yapması lazım. Sorun, sadece bölgesel bir sorun olmanın çok çok ötesine geçmiştir. Nil'den Fırat'a ideolojisinin temel hedeflerinden biri de Türkiye'dir. Türkiye olarak bizim başından beri uyardığımız ve özellikle Gazze saldırılarından sonra çok net şekilde uyarılarımızı artırdığımız şekliyle Türk halkının uyanık olması ve tedbirlerini alması da milli bekamız bakımından zaruridir.