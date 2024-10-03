Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklama: TBMM'de güvenlik oturumu yapılacak mı?

'Arz-ı Mevud' hayaliyle dünyayı terörize eden katil İsrail tehdidi Ortadoğu'da savaş söylentilerini güçlendirirken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dikkat çekn bir açıklama geldi. Kurtulmuş Meclis'teki partilerle ortak karar alınırsa, kapalı güvenlik oturum yapılabileceğini söyledi.
Soykırımcı İsrail, kendisini savunma bahanesiyle savunmasız Gazze halkına karşı topyekûn bir savaş açarak, binlerce masum sivili hedef aldı. Yoğun hava saldırıları, topçu atışları ve kara operasyonlarıyla yıkıma uğrayan Gazze'de hastaneler, okullar, evler ve sığınaklar, İsrail’in vahşi bombardımanlarına sahne oldu.
Öte yandan yüzlerce çocuk ve kadın yaşamını yitirdi; binlerce insan evsiz kaldı, elektrik, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar neredeyse tükendi. Saldırıların başlamasından bu yana, İsrail’in yoğun bombardımanı ve askeri harekâtları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 788’e yükseldiği, yaralı sayısının ise 96 bin 794’e ulaştığı bildirildi.
Lübnan’a saldırı bölgesel gerilimi tırmandırdı
Gazze’de yaptığı soykırım ile yetinmeyen uluslararası camiada somut bir tepki görmemesinden cesaret alarak İsrail, Lübnan’a da askeri operasyonlar düzenledi.
Bölgedeki gerilimi daha geniş bir alana yayan İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olmak üzere sivil yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenledi. Lübnan'a düzenlenen saldırılarda bin 928 kişinin ölürken 9 bin 290 kişi yaralandı, 1 milyon 200 bin kişi ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildi.
- Tel Aviv yönetiminin saldırgan tutumu bölgenin daha geniş bir savaşın eşiğine sürüklenmesine yol açtı.
Türkiye sınırına bir saatlik mesafedeki Lazkiye'yi vurdular
Katil İsrail bu sabah erken saatlerde de Suriye'nin Lazkiye vilayetindeki Ceble ilçesine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırıların ardından bölgede yangın çıktığına dair haberler gelirken, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in yerel saatle 17:25'te başkent Şam'daki Mezze Mahallesi'nde bir binayı hedef aldığını duyurdu. Bu saldırıda üç sivilin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye!
Bölgede yükselen üçüncü dünya savaşı ihtimaline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dikkat çekti.
"İsrail er ya da geç durdurulacak"
Ne yaparsa yapsın İsrail, er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören hitler gibi Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak. Anaların, babaların ahı bu zalimleri rezil rüsva edecektir. Bugün batıdakiler başta olmak üzere devletlerin alnına yapışan o kara leke unutulmayacaktır.
Kurtulmuş'tan 'güvenlik oturumu' açıklaması
Siyonist İsrail'in bölgede estirdiği terörün Türkiye'yi de hedef alacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Türkiye'nin olası bir savaş riskine karşı atacağı adımlar tartışılmaya başlandı.