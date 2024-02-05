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Meclis'e 6 Şubat arası

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde ara veriyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:28 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Vekillerin deprem bölgesi ziyaretleri sonrasında, çarşamba günü yeniden toplanacak Genel Kurul'un ana gündem maddesi enerjiye ilişkin kanun teklifi. AK Parti Grubu, bu hafta 8'inci Yargı Paketi ile sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirilmesini içeren yasa tekliflerini Meclis Başkanlığı’na sunacak. Ulusal Yargı Stratejisi kapsamında hazırlanan reform paketinin, denetimli serbestlikten soybağı reddi davasına, hakaret suçuna ön ödemeden noterlere yeşil pasaporta varıncaya kadar bir dizi düzenlemeyi barındırması bekleniyor.



#TBMM
#Asrın Felaketi
#6 Şubat
#Deprem
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