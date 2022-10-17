Meclis’e Amasra bilgilendirmesi

Bartın Amasra'da yaşanan ve 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası TBMM gündemine geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden faciası ile ilgili hükümet adına Genel Kurul'a bilgi verecek. Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak. Genel Kurul'un ilk gündem maddesi Amasra'daki maden faciası olacak. Bakan Dönmez, maden faciası ile ilgili hükümet adına Genel Kurul'a bilgi sunacak.

Öte yandan Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü kapsamında bu ülkede bulunan askerlerin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de görüşülecek.

GÜNDEM Acımız büyük