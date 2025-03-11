Meclis'e gelsin destekleyelim

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, ilk olarak Emek Partisi’ni (EMEP) ziyaret etti. 1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM’in ikinci durağı CHP oldu. Hatimoğulları ve Bakırhan, Genel Başkan Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 2,5 saatlik görüşmeden sonra açıklama yapıldı. Hatimoğulları, CHP liderini Öcalan'ın çağrısı hakkında bilgilendirdiklerini söyledi. Özel de “Terör örgütü silah bırakacak, kendisini lağvedecekse, kan duracak, artık hiçbir ana ağlamayacak, şehitler gelmeyecekse, milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır” dedi. Özel şunları kaydetti: CHP, söz konusu sorunun Meclis'te çözülmesi için elinden gelen katkıyı esirgemeyecek. Bunun dışında birileri bir sihirli değnek tarif ediyor. 'O sihirli değnek eliyle hiçbir şey yapmadan, her şey hallolacak' diye. Bu ancak masallarda olur, rüyalarda olur." CHP ve DEM’in gündeminde Suriye’deki son gelişmeler de vardı. Hatimoğulları, “Bugüne kadar yaşanmış en büyük Alevi katliamıyla karşı karşıyayız” derken, Özel ise “Suriye'de akan her gözyaşından bugünkü rejime tam destek verenler sorumludur.” diye konuştu.