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DEM heyeti bugün CHP’de

DEM heyeti bugün CHP’de

04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, yeni haftaya CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek başlayacak.

İkilinin ilk durağı EMEP olacak. Bu ziyaret Meclis’te gerçekleşecek. DEM heyeti daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya gelecek. Heyetin üçüncü ziyareti ise DEVA Partisi’ne olacak. Tura, çarşamba günü TİP ziyaretiyle devam edilecek. 15 Mart’ta Yeniden Refah Partisi ziyaret edilecek. AK Parti ve MHP ziyaretleri ise 17 Mart’ta yapılacak. AK Parti ve MHP ziyaretlerinin adresi Meclis olacak.



#Siyaset
#DEM
#CHP

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