DEM heyeti bugün CHP’de

İkilinin ilk durağı EMEP olacak. Bu ziyaret Meclis’te gerçekleşecek. DEM heyeti daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya gelecek. Heyetin üçüncü ziyareti ise DEVA Partisi’ne olacak. Tura, çarşamba günü TİP ziyaretiyle devam edilecek. 15 Mart’ta Yeniden Refah Partisi ziyaret edilecek. AK Parti ve MHP ziyaretleri ise 17 Mart’ta yapılacak. AK Parti ve MHP ziyaretlerinin adresi Meclis olacak.