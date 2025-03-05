DEM Parti siyasi parti turuna başlıyor: İlk ziyaret CHP’ye

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve barış sürecini değerlendirdi.





Çözüm yerinin TBMM olduğunu belirten eşbaşkanlar, barış süreci için kapalı kapılar ardında pazarlık yapmadıklarını, herhangi bir al-ver içinde olmadıklarını kaydetti.





Hatimoğulları ise önümüzdeki hafta için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere tüm siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirtti.





10 Mart'ta başlıyor





Eş genel başkanların heyette olacağı ilk ziyaret 10 Mart'ta CHP'ye gerçekleştirilecek. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te yapılacak.





Görüşmede İmralı heyetinden de isimler olması bekleniyor.











