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DEM Parti siyasi parti turuna başlıyor: İlk ziyaret CHP’ye

DEM Parti siyasi parti turuna başlıyor: İlk ziyaret CHP’ye

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:295/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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DEM Parti Öcalan'ın çağrısı sonrası siyasi parti turu yapacak
DEM Parti Öcalan'ın çağrısı sonrası siyasi parti turu yapacak

DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine 10 Mart Pazartesi günü CHP ile başlıyor. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te yapılacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları önümüzdeki hafta için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere tüm siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve barış sürecini değerlendirdi.


Çözüm yerinin TBMM olduğunu belirten eşbaşkanlar, barış süreci için kapalı kapılar ardında pazarlık yapmadıklarını, herhangi bir al-ver içinde olmadıklarını kaydetti.


Hatimoğulları ise önümüzdeki hafta için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere tüm siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirtti.


10 Mart'ta başlıyor


Eş genel başkanların heyette olacağı ilk ziyaret 10 Mart'ta CHP'ye gerçekleştirilecek. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te yapılacak.


Görüşmede İmralı heyetinden de isimler olması bekleniyor.




#DEM Parti
#TBMM
#siyaset

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