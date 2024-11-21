Meclis'te 'casusluk' zirvesi

AK Parti'nin askıya aldığı 'yeni tip casusluk ' düzenlemesi için beklenen görüşme dün yapıldı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve SP Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin katıldı.
AK Parti kaynakları, 2 saat süren toplantıda muhalefetin itirazlarını dinlediklerini ve düzenlemeyi tekrar çalışacaklarını aktardı. Kaynaklar, düzenlemenin her şart altında yapılacağını, partilerle bir kez daha bir araya gelineceğini ifade etti.
İki partiye kapıları kapattı
Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti ya da Zafer Partisi'nden gelecek tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Meclis'te bir grup gazeteciye konuşan Enginyurt, merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirtti. İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne uzak olduğunu ifade eden Enginyurt, “Partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Şimdi mesela Zafer Partisi ile hangi merkez sağ kurabilirsiniz? Kendimi Zafer Partisi'ne ait görmüyorum. İşte İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Müsavat Bey'i her dinlediğimde Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum kendimi” dedi.
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