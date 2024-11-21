Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meclis'te 'casusluk' zirvesi

Meclis'te 'casusluk' zirvesi

Uğur Duyan
04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

AK Parti'nin askıya aldığı 'yeni tip casusluk ' düzenlemesi için beklenen görüşme dün yapıldı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve SP Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin katıldı.

AK Parti kaynakları, 2 saat süren toplantıda muhalefetin itirazlarını dinlediklerini ve düzenlemeyi tekrar çalışacaklarını aktardı. Kaynaklar, düzenlemenin her şart altında yapılacağını, partilerle bir kez daha bir araya gelineceğini ifade etti.


Cemal Enginyurt

İki partiye kapıları kapattı

  • Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti ya da Zafer Partisi'nden gelecek tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Meclis'te bir grup gazeteciye konuşan Enginyurt, merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirtti. İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne uzak olduğunu ifade eden Enginyurt, “Partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Şimdi mesela Zafer Partisi ile hangi merkez sağ kurabilirsiniz? Kendimi Zafer Partisi'ne ait görmüyorum. İşte İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Müsavat Bey'i her dinlediğimde Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum kendimi” dedi.




#AK parti
#casusluk düzenlemesi
#toplantı
#Cemal Enginyurt
#siyaset

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İ harfiyle başlayan eşya isimleri