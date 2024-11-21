Meclis'te 'casusluk' zirvesi

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti ya da Zafer Partisi'nden gelecek tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Meclis'te bir grup gazeteciye konuşan Enginyurt, merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirtti. İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne uzak olduğunu ifade eden Enginyurt, “Partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Şimdi mesela Zafer Partisi ile hangi merkez sağ kurabilirsiniz? Kendimi Zafer Partisi'ne ait görmüyorum. İşte İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Müsavat Bey'i her dinlediğimde Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum kendimi” dedi.