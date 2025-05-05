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Meclis'te gündem HSK’ya üye seçimi

Meclis'te gündem HSK’ya üye seçimi

Haber Merkezi
04:005/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Üyelik süresi dolan 5 üye için TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapılacak.
Üyelik süresi dolan 5 üye için TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapılacak.

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Meclis’te seçim takvimi de işlemeye başladı. 15 Mayıs sonrasında yapılacak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimleri için karma komisyon toplanıyor. Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'nda, bu hafta Genel Kurul tarafından HSK’ya seçilecek 5 üye için 15 aday belirlenecek. Karma Komisyonca belirlenecek adaylar Genel Kurul’a bildirilecek. Daha sonra Genel Kurul’da, bu 15 aday arasından HSK’ye 5 üye seçilecek. Toplamda 13 üyeden oluşan HSK’nın başkanlığını Adalet Bakanı yapıyor. Kurulda bir de Adalet Bakan Yardımcısı yer alıyor. Geriye kalan 11 üyeden 4’ü Cumhurbaşkanı tarafından atanırken; 7 üye de TBMM tarafından seçiliyor.


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