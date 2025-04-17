HSK’da seçim heyecanı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) görev süresi dolacak 9 üyenin yerine yenilerini seçmek için seçim sürecine girdi. Şu ana kadar Yargıtay’dan 26, Danıştay’dan ise 2 isim HSK üyeliği için Meclis’e başvurdu. HSK’nın 13 kişilik yapısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz doğal üye olarak görev yapıyor. Prof. Dr. Çetin Arslan’ın görev süresi 31 Ocak 2028’e, 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever’in görev süresi ise 24 Kasım 2025’e kadar devam edecek. Geriye kalan 9 üyenin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek.

Seçim süreci 8 Nisan’da başladı. Anayasa ve ilgili kanun uyarınca bu 9 üyeden 4’ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. 5 üye ise Meclis tarafından belirlenecek. Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak seçimlerin ilk turunda adayların seçilebilmesi için milletvekili tam sayısının üçte ikisinin oyu yani 267 oy gerekiyor. İlk turda seçim yapılamaması halinde ikinci tura geçiliyor. Bu turda ise adayların beşte üç çoğunlukla yani en az 360 milletvekili ile seçilmesi gerekiyor. İkinci turda da yeterli çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılıyor.