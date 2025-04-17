Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
HSK’da seçim heyecanı

HSK’da seçim heyecanı

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) görev süresi dolacak 9 üyenin yerine yenilerini seçmek için seçim sürecine girdi. Şu ana kadar Yargıtay’dan 26, Danıştay’dan ise 2 isim HSK üyeliği için Meclis’e başvurdu. HSK’nın 13 kişilik yapısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz doğal üye olarak görev yapıyor. Prof. Dr. Çetin Arslan’ın görev süresi 31 Ocak 2028’e, 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever’in görev süresi ise 24 Kasım 2025’e kadar devam edecek. Geriye kalan 9 üyenin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek.


267 MILLETVEKILININ OYU GEREKİYOR

Seçim süreci 8 Nisan’da başladı. Anayasa ve ilgili kanun uyarınca bu 9 üyeden 4’ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. 5 üye ise Meclis tarafından belirlenecek. Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak seçimlerin ilk turunda adayların seçilebilmesi için milletvekili tam sayısının üçte ikisinin oyu yani 267 oy gerekiyor. İlk turda seçim yapılamaması halinde ikinci tura geçiliyor. Bu turda ise adayların beşte üç çoğunlukla yani en az 360 milletvekili ile seçilmesi gerekiyor. İkinci turda da yeterli çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılıyor.


#HSK
#seçim
#görev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi gün, hafta içi mi? 2025 resmi tatiller