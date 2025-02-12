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HSK'nin mazeret kararnamesi Resmi Gazete'de: 268 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesi Resmi Gazete'de: 268 hakim ve savcının görev yeri değişti

08:5612/02/2025, Çarşamba
AA
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HSK'nin 268 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi Resmi Gazete'de.
HSK'nin 268 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi Resmi Gazete'de.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), 268 hakim ve savcının görev değişikliğine dair mazeret kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nin 6 Şubat'taki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede, 255 adli yargı ile 13 idari yargı hakim ve savcısının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

Kararnameyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.



#hakimler ve savcılar kurulu
#HSK
#Mazeret kararnamesi
#Resmi Gazete

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