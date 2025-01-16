Danıştay Başsavcılığı'na Cevdet Erkan seçildi

Danıştay Başsavcılığı için bugün yapılan seçimler sonuçlandı. Danıştay Genel Kurulunca yapılan seçimde, Başsavcılığa 1. Daire üyesi Cevdet Erkan getirildi.

Cevdet Erkan seçimin 1. turundaki ilk oylamada 44, ikinci oylamada 47, üçüncü oylamada 50, dördüncü oylamada 56 oy alırken; seçimin 2. turundaki ilk oylamada 55, ikinci oylamada 63 oy aldı.

Cevdet Erkan

Cevdet Erkan kimdir?

Cevdet Erkan, Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Hamzalı köyünde 15 Ocak 1967 tarihinde doğdu.





1984 yılında Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdi ve 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde (Kamu Yönetimi bölümünde) yüksek lisans yaptı.





1993 yılında Trabzon, yine aynı yıl Van, 1996 yılında Zonguldak, 1998 yılında ise Samsun İdare Mahkemesi üyeliği görevlerine ve 2001 yılında Samsun Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atandı. 2004 yılında Erzurum İdare Mahkemesi ve 2007 yılında Samsun İdare Mahkemesi Başkanlığına; 2013 yılında ise Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı, 15 Aralık 2014 tarihinde ise Danıştay üyeliğine seçildi.





Sırasıyla; Danıştay 16. Daire üyeliği, 5. Daire üyeliği, İdari Dava Daireleri Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu, 2018 Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2018 Hakim/Savcı Alım Komisyonu Üyeliği, 11 Şubat 2019 ile 14 Eylül 2020 tarihleri arasında Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Halen Danıştay 1. Daire üyesi olarak görev yapıyor.

Evli ve üç çocuk babası Erkan, orta düzeyde Arapça ve Fransızca bilmektedir.















