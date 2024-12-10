Hakim ve savcılar akademi yolunda

Meslekte fiilen sekiz yılını tamamlamış hâkim ve savcılar, öğretim elemanı olarak Türkiye Adalet Akademisi'nde görev yapabilecek. Meclis gündemine alınacak yasayla, Türkiye Adalet Akademisi'ne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen yetkiler, Anayasa Mahkemesi tarafından senenin başında kanun yoluyla düzenlemesi için iptal edilmişti. AK Parti, Ocak 2025 sonrasında Adalet Akademisi’ne ilişkin yetkileri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacak. Hâkim ve savcıların bu göreve atanmasında ya da görevlendirilmesinde Adalet Bakanı yetki olacak. Akademide, Akademi Başkanının talebi üzerine yetkili makam, kurul veya organlarınca uygun görülen, meslekte fiilen beş yılını tamamlamış olan Yargıtay ve Danıştay üyesi, hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler okutman olarak ders vermekle görevlendirilebilecek. Akademide hâkim ve savcılar ile diğer kişilerin belli alanlarda uzmanlık kazanmaları için uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenecek.