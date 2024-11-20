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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hakim ve savcı atamaları yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hakim ve savcı atamaları yapıldı

09:0020/11/2024, Çarşamba
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HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA
HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, 332 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak'ın, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanması oldu. İşte Adli yargıda-idari yargı hakim ve savcı atama sonuçları öğrenme ekranı!

Atama kararları ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve kararların Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sitesinde açıklanacağını duyurdu. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı görevine, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSK hakim ve savcı atamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.

Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

HSK, 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi. Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Hakim savcı atama isim listesi

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