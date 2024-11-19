HSK Güz Kararnamesi yayımlandı: 332 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.



Kararname, HSK internet sitemizde (https://t.co/Vp8Znu123U) birazdan yayımlanacak.



Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni…