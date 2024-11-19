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HSK Güz Kararnamesi yayımlandı: 332 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Güz Kararnamesi yayımlandı: 332 hakim ve savcının görev yeri değişti

22:0619/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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332 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.
332 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Böylece adli yargıda görevli 318 hakim ve savcı ile idari yargıda görev yapan 14 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazarete Dayalı Güz Kararnamesi'ni yayımladı.


332 HAKİM VE SAVCI YENİ GÖREV YERİNE ATANDI

Adli yargıda görevli 318 hakim ve savcı ile idari yargıda görevli 14 hakim yeni görev yerlerine atandı.

Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

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#Hakim
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