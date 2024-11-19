HSK Güz Kararnamesi yayımlandı: 332 hakim ve savcının görev yeri değişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazarete Dayalı Güz Kararnamesi'ni yayımladı.
Adli yargıda görevli 318 hakim ve savcı ile idari yargıda görevli 14 hakim yeni görev yerlerine atandı.
Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.