Bakan Tunç duyurdu: Bin hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanı yayımlandı

"850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık."