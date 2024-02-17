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Hakim-savcı evlerinde kalmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün yargı içindeki uzantılarına şok bir operasyon düzenledi.

Şahin Şen
04:00 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:41 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri 2012 yılındaki Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı'na ilişkin bazı tespitlerde bulundu. Farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte müzahir öğrencilerle FETÖ’nün mahrem imamlarının operasyonel hatlar üzerinden iletişime geçtikleri tespit edildi. Öğrencilerin FETÖ’nün mahrem imamaları tarafından hücre tipi gizlilik kurallarına uyularak örgüte ait sözde hakim-savcı çalışma evlerine yerleştirildikleri belirlendi. Bu evlerde FETÖ’cüler tarafından kampa alınan hukuk fakültesi mezunlarına sınavlarda çıkacak sorulara benzer soruları verildiği ortaya çıktı. Tespitler üzerine HTS analizleri incelendi. Haklarında ifade ile beyan bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunan 10 şüpheliye ulaşıldı. Operasyon için harekete geçen ekipler, hakim-savcı evlerinde kalan fakat sınavı geçemeyen 5 avukat, Atatürk Havalimanı’nda kontrolör, bir kamu bankasında servis yetkilisi, İzmir Vergi Dairesi’nde vergi müfettişi, Gebze Belediyesi’nde avukatlık yapan bir avukat ve özel bir üniversiteden öğretim üyesini gözaltına aldı.



#FETÖ
#Operasyon
#Hakim
#Savcı
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