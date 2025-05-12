Meclis'te gündem KHK’lar

TBMM, bu hafta da Anayasa Mahkemesi’nin kanun yoluyla yapılması için iptal ettiği Kanun Hükmünde Kararnameleri yasalaştırmak için mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu’nda kamu memuriyeti için 35 yaş üst sınırının getirilmesi ile vergi memurlarına görevlerinden ayrıldıktan sonra 3 yıl serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışma yasağı getiren düzenlemeleri görüşecek. Teklifle Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nce kendi üyeleri arasından seçilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Diyanet'e ilişkin düzenlemeler görüşülecek. Buna göre, Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur’an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya re’sen inceleyecek ya da incelettirecek.