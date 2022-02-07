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Meclis'te koronavirüs molası

20 Ocak’ta okullardaki yarıyıl tatili ile birlikte çalışmalarına ara veren ve 1 Şubat’ta mesaiye başlayan Meclis, bu kez Kovid-19 molası verecek. Zorunlu mola 15 Şubat’a kadar sürecek. Tatilde seçim bölgelerine giden vekiller ile Meclis personeli arasındaki vaka artışları bu kararda etkili oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mecliste koronavirüs molası
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Omicron varyantı nedeniyle 100 bin sınırında seyreden Kovid-19 vakaları TBMM’yi de etkiledi. Eğitimde sömestr tatili ile birlikte 20 Ocak’ta çalışmalarına ara veren ve 1 Şubat’ta mesaisine yeniden başlayan TBMM, birkaç günlük maratonun ardından bu kez artan Kovid-19 vakaları nedeniyle AK Parti Grubu’nun önerisiyle geçen perşembe mola verdi.

  • TBMM Genel Kurulu, son olarak milyonlarca öğretmenin beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi’ni içeren kanun teklifini kabul etti. Ardından da 15 Şubat tarihine kadar tatile girdi.

Bu kararda tatil dönüşü seçim bölgelerinden dönen milletvekilleri ile Meclis personeli arasında Kovid-19 vakalarının artmasının etkili olduğu öğrenildi. Virüse yakalanan milletvekillerinin en az yarısının ikinci defa enfekte olduğu belirtiliyor. Son bir ayda sadece AK Parti’den 40 milletvekilinin testinin pozitif çıktığı Meclis’te tedbir amaçlı bu yola başvurulduğu öğrenildi.

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