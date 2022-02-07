Meclis'te koronavirüs molası

Omicron varyantı nedeniyle 100 bin sınırında seyreden Kovid-19 vakaları TBMM’yi de etkiledi. Eğitimde sömestr tatili ile birlikte 20 Ocak’ta çalışmalarına ara veren ve 1 Şubat’ta mesaisine yeniden başlayan TBMM, birkaç günlük maratonun ardından bu kez artan Kovid-19 vakaları nedeniyle AK Parti Grubu’nun önerisiyle geçen perşembe mola verdi.

TBMM Genel Kurulu, son olarak milyonlarca öğretmenin beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi’ni içeren kanun teklifini kabul etti. Ardından da 15 Şubat tarihine kadar tatile girdi.

Bu kararda tatil dönüşü seçim bölgelerinden dönen milletvekilleri ile Meclis personeli arasında Kovid-19 vakalarının artmasının etkili olduğu öğrenildi. Virüse yakalanan milletvekillerinin en az yarısının ikinci defa enfekte olduğu belirtiliyor. Son bir ayda sadece AK Parti’den 40 milletvekilinin testinin pozitif çıktığı Meclis’te tedbir amaçlı bu yola başvurulduğu öğrenildi.

REKLAM

GÜNDEM Meclis ara tatile girdi