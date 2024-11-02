Meclis’te vegan menü tartışması

Meclis, her yıl olduğu gibi bu yılda bütçe mevsiminin gelmesiyle birlikte ilginç teklif ve önerilere şahitlik etmeye başladı. DEM Parti, önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM bütçesinin görüşmeleri sırasında, TBMM bünyesindeki lokanta ve yemekhanelerde vejetaryenlere ve özellikle veganlar için ayrı bir yemek hizmeti sunulmasını talep etti.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç imzalı önergenin gerekçesinde; "TBMM'de pek çok vejetaryen ve vegan vekil, danışman, memur çalışan ve benzeri bulunmaktadır. Ancak, TBMM bünyesindeki lokanta ve yemekhanelerde vejetaryenler ve özellikle veganlar için ayrı bir yemek hizmeti sunulmamaktadır. DEM Parti olarak bu sorunun giderilerek TBMM bütçesindeki lokanta ve yemekhanelerde vejetaryenler ve veganlar için de yemek hizmeti sunulabilmesi amacıyla gerekli altyapının sağlanması için TBMM bütçesinin 20 milyon TL artırmasını öneriyoruz" denildi.