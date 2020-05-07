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Gündem Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor
TUNCELİ

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir olduğu tespit edildi. Terörden arananlardan Demir'in başına 500 bin TL ödül konulduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere darbe indirmeye devam ediyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir olduğu tespit edildi.

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Başına ödül koymuşlardı

İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlardan 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

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