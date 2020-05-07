Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere darbe indirmeye devam ediyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir olduğu tespit edildi.

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Başına ödül koymuşlardı

İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlardan 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.